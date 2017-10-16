Сотрудники «фабрики троллей» обучались по сериалу «Карточный домик»

Фото: AmericaRU.com
Молодой человек, который представился как «Максим», сообщил российскому независимому каналу «Дождь», что целая армия троллей вмешивается в политику США и ведет «информационную войну» против других стран.
«У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – сказал Максим.
Примечательно, что сотрудников «фабрики троллей» заставляли «добровольно-принудительно» смотреть сериал «Карточный домик» на английском языке, чтобы те научились понимать политические проблемы американцев. Сдав экзамены по сериалу, «тролли» получали инструкции и электронные таблицы с нужными для работы ссылками, а некоторых даже посылали на стажировку в США.
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