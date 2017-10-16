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Главная страница → Раздел: ПолитикаСотрудники фабрики троллей обучались по сериалу Карточный домик
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Сотрудники «фабрики троллей» обучались по сериалу «Карточный домик»


Сотрудники фабрики троллей обучались по сериалу Карточный домик
Фото: AmericaRU.com
Бывший сотрудник российской так называемой «фабрики троллей», который с помощью фейковых аккаунтов скупал тысячи постов политической рекламы во время президентских выборов в США, рассказал об особенностях своей работы. В его основную работу входило высмеять Хиллари Клинтон и вызвать накал политических разногласий.

Молодой человек, который представился как «Максим», сообщил российскому независимому каналу «Дождь», что целая армия троллей вмешивается в политику США и ведет «информационную войну» против других стран.

«У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – сказал Максим.

Примечательно, что сотрудников «фабрики троллей» заставляли «добровольно-принудительно» смотреть сериал «Карточный домик» на английском языке, чтобы те научились понимать политические проблемы американцев. Сдав экзамены по сериалу, «тролли» получали инструкции и электронные таблицы с нужными для работы ссылками, а некоторых даже посылали на стажировку в США.
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