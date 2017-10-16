Учительница заставляла учеников средней школы «разговаривать на американском языке»

Фото: AmericaRU.com
Во время урока учительница, подменяющая коллегу, стала рассказывать ученикам, что: «…Мужчины и женщины сражаются за ваши права, но они не борются за ваше право говорить на испанском, они боролись за ваше право говорить по-американски». Интересно, что «американский» - это определение, которое может подойти почти для всех, кто родился в Западном полушарии. Такого языка не существует.
Один из учеников назвал учительницу расисткой и сказал, что владеет и английским тоже, затем вышел из класса. По его примеру также вышло несколько учеников, на что преподаватель сказала, указывая на дверь: «Пока».
Видео, попавшее в соцсети, взбудоражило общественность, многие призывают уволить сотрудника школы, хотя есть и те, кто ее защищает, называя «великой личностью» и «лучшим учителем», сообщает «International Business Times». Ожидается, что несколько учеников планируют акцию протеста.
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