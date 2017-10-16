Вулканическая зима отменяется

16 октября 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

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Ведущий ученый пролил свет на шокирующее заявление его коллег по поводу того, что супервулкан Йеллоунстоун может накрыть США одеялом пепла и вызвать вулканическую зиму на всей Земле. Джордж Берганц (George Bergantz), профессор наук о земле и космосе из Вашингтонского университета, сказал, что жителям планеты незачем волноваться из-за вулкана, несмотря на то, что его извержение и правда смогло бы привести к апокалипсису.«В настоящее время Йеллоустоун нельзя считать активным», - заявил ученый. Он заверил, что весьма маловероятно, что гигантское извержение произойдет в ближайшие десятилетия, если вообще произойдет.С таким заявлением профессор поспешил выступить после результатов новых исследований, в ходе которых ученых насторожили более быстрые магматические процессы, чем ожидалось. Это навело ученых на мысль, что извержение может произойти в ближайшие годы или десятилетия вместо тысячелетий, как считалось ранее.Профессор Берганц развеял опасения, сказав: «Это вряд ли произойдет». Он отметил, что Йеллоустоун, расположенный в штате Вайоминг, является одним из самых контролируемых вулканов в мире. «Мы бы отчетливо увидели, если бы опасные процессы начали происходить», - добавил ученый.