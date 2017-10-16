Где искать презервативы очень большого размера?

Фото: AmericaRU.com
Одним из самых распространенных оправданий среди мужчин не использовать презерватив, является то, что их «пакет слишком велик». Тем не менее, для тех, кто настаивает на том, что презерватив просто не соответствует их «статистически среднему размеру», у бостонской компании может быть решение: индивидуальные презервативы.
Презервативы, названные «my ONE Perfect Fit», выполнены в 60 различных габаритах с 9 размерами окружности. «После долгих лет тяжелой работы мы рады представить презерватив, который, наконец, подойдет на любые нужды», - сказал в своем заявлении Дэвид Ведель, президент ONE Condoms.
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