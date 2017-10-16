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Где искать презервативы очень большого размера?


Где искать презервативы очень большого размера?
Фото: AmericaRU.com
Новое предложение стало доступно на рынке для мужчин, которые постоянно страдают от того, что не могут найти презервативы нужного размера.

Одним из самых распространенных оправданий среди мужчин не использовать презерватив, является то, что их «пакет слишком велик». Тем не менее, для тех, кто настаивает на том, что презерватив просто не соответствует их «статистически среднему размеру», у бостонской компании может быть решение: индивидуальные презервативы.

Презервативы, названные «my ONE Perfect Fit», выполнены в 60 различных габаритах с 9 размерами окружности. «После долгих лет тяжелой работы мы рады представить презерватив, который, наконец, подойдет на любые нужды», - сказал в своем заявлении Дэвид Ведель, президент ONE Condoms.
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