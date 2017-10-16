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Главная страница → Раздел: ПрогрессЗвезда Кронос жрет планеты на завтрак – уже 15 Земель
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Звезда Кронос жрет планеты на завтрак – уже 15 Земель


Звезда Кронос жрет планеты на завтрак – уже 15 Земель
Фото: AmericaRU.com
Астрономы обнаружили звезду, которая активно пожирает планеты. Звезда, получившая названия Кронос, сожрала уже 15 планет, похожих на Землю.

Это солнце находится в 350 световых годах от нас. Недавно астрономы заметили, что эта звезда поглотила 15 скальных планет в своей собственной системе.

«Даже если наше Солнце съест всю внутреннюю Солнечную систему, оно не сможет повторить подвиг той звезды», - отметил Дэвид Хогг (David Hogg) из Центра вычислительной астрофизики, который является соавтором исследования.

Будущие исследования планетной системы жадной звезды могут дать новое представление о том, как формируются и развиваются звезды и их окружение.
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