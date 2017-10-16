Звезда Кронос жрет планеты на завтрак – уже 15 Земель

Фото: AmericaRU.com
Это солнце находится в 350 световых годах от нас. Недавно астрономы заметили, что эта звезда поглотила 15 скальных планет в своей собственной системе.
«Даже если наше Солнце съест всю внутреннюю Солнечную систему, оно не сможет повторить подвиг той звезды», - отметил Дэвид Хогг (David Hogg) из Центра вычислительной астрофизики, который является соавтором исследования.
Будущие исследования планетной системы жадной звезды могут дать новое представление о том, как формируются и развиваются звезды и их окружение.
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