Женщина родила ребенка и потеряла 4 конечности из-за плотоядной инфекции

Фото: AmericaRU.com
15 октября на GoFundMe была создана кампания для Линдси. Оказалось, что причиной ее болезни стала плотоядная инфекция, которая начала пожирать ее через 4 дня после рождения сына.
На прошлой неделе женщина и ее жених подали иск против больницы в канадский суд. Она винит 5 врачей в небрежности, которая стала причиной заражения.
Теперь канадка здорова, но нуждается в большем количестве операций, включая пересадку почки. Также ей нужны протезы всех 4 конечностей. На сегодняшний день кампания собрала для нее около 94 тысяч долларов.
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