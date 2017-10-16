Женщина родила ребенка и потеряла 4 конечности из-за плотоядной инфекции

16 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Линдси Хабби (Lindsey Hubley) из Галифакса, Новая Шотландия, родила своего первого ребенка Майлса в марте этого года. Через несколько дней у нее развилась болезнь, из-за которой ей ампутировали все 4 конечности.15 октября на GoFundMe была создана кампания для Линдси. Оказалось, что причиной ее болезни стала плотоядная инфекция, которая начала пожирать ее через 4 дня после рождения сына.На прошлой неделе женщина и ее жених подали иск против больницы в канадский суд. Она винит 5 врачей в небрежности, которая стала причиной заражения.Теперь канадка здорова, но нуждается в большем количестве операций, включая пересадку почки. Также ей нужны протезы всех 4 конечностей. На сегодняшний день кампания собрала для нее около 94 тысяч долларов.