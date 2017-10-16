Миссия на Марс будет использовать Луну как перевалочную базу

16 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Lockheed Martin представляет свои планы касательно мисси на Марс во время 68-го Международного конгресса астронавтики в Аделаиде.Путешествие на Марс начинается с Луны. И на этот раз речь идет о создании долгосрочного, экономически эффективного присутствия, а не «флагов и следов», а затем возвращения домой. Это видение Lockheed Martin, чей план первого полета человечества на другую планету не имеет смелого гламура недавнего заявления Илона Маска, но включает много практичных вещей.Компания, которая часто работает с НАСА, хочет использовать орбитальную базу Луны в качестве промежуточной точки для создания корабля, который может достичь орбиты Марса. Также она станет отправной точкой для более позднего полета корабля, который доставит людей на поверхность Красной планеты. При этом он надеется создать инфраструктуру для постоянных полето на Марс и постоянного аванпоста людей на спутнике Земли.Тим Кихан (Tim Cichan), представитель Lockheed Martin, отметил, что существует несколько препятствий для полета на Марс. «Для того, чтобы мы достигли Марса в 2028 году, проблема не в технологиях, - сказал он. Нам не нужно изобретать ничего нового. Нам просто нужно продолжить путь развитии».Проект лунной станции получил название Deep Space Gatewa. В его реализации будет участвовать NASA.