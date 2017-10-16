В Могадишо – самый смертоносный взрыв за десятилетия. Погибло около 300 человек

16 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Подрыв грузовика в Могадишо стал самой смертельной атакой за десятилетия. В столице Сомали в этом теракте погибло больше 270 человек, сотни раненых.Двойной взрыв грузовиков потряс Могадишо в субботу утром. Местные власти называют эту трагедию самой страшной за многие годы – по меньшей мере. с 2007 года, как начался мятеж исламистов.Только в воскресенье работники аварийной службы вытащили тела из обломков почти сравнявшейся с землей улицы в центре города. По словам правительственных чиновников, количество погибших еще не определено окончательно. Более 300 человек получили ранения.Теракт организован группировкой Шабаб, которая когда-то контролировала большую часть города. Но группа остается мощной силой убийств, несмотря на годы американских контртеррористических операций. Некоторые из боевиков провозгласили преданность Аль-Каиде, а другие поддерживают Исламское государство.