На Канадой дрон врезался в коммерческий самолет

Фото: AmericaRU.com
В заявлении, опубликованном в воскресенье, Марк Гарно сообщил, что в четверг рейс Skyjet был поражен дроном на подходе к Международному аэропорту Жана Лесажа в Квебеке. «Самолет получил лишь небольшой урон и смог безопасно сесть», - сказал Гарно.
Самолет относился к компании Beech 100 King Air. Дрон не был идентифицирован. Гарно отметил, что инцидент «мог оказаться гораздо серьезнее», если бы беспилотник попал в двигатель или кабину пилотов.
Дрон пролетел в 3 милях от аэропорта на высоте 450 метров. Это на 150 метров выше разрешенного по закону предела. В самолете было восемь пассажиров.
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