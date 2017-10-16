На Канадой дрон врезался в коммерческий самолет

16 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Министр транспорта Канады Марк Гарно (Marc Garneau) заявил, что беспилотный летательный аппарат нарушил законные ограничения и врезался в коммерческий самолет.В заявлении, опубликованном в воскресенье, Марк Гарно сообщил, что в четверг рейс Skyjet был поражен дроном на подходе к Международному аэропорту Жана Лесажа в Квебеке. «Самолет получил лишь небольшой урон и смог безопасно сесть», - сказал Гарно.Самолет относился к компании Beech 100 King Air. Дрон не был идентифицирован. Гарно отметил, что инцидент «мог оказаться гораздо серьезнее», если бы беспилотник попал в двигатель или кабину пилотов.Дрон пролетел в 3 милях от аэропорта на высоте 450 метров. Это на 150 метров выше разрешенного по закону предела. В самолете было восемь пассажиров.