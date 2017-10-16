Стажер Харви Вайнштайна говорит, что магнат принуждал ее к сексу в 1980 году

Фото: AmericaRU.com
Паула Вачовак, которой теперь 62 года, вспоминает о «травматичном» опыте с Вайнштейном во время работы над одним из ее первых фильмов. Он спросил ее, видела ли она голым «изюминку ее стажировки».
Поскольку все больше женщин выступают с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, 62-летняя жительница Буффало, штат Нью-Йорк, решила рассказать о том, что может быть самым ранним предполагаемым случаем домогательств. В 1980 году Вайнштейн разделся и попросил ее сделать массаж в гостиничном номере, прежде чем сделать непристойное предложение. Он встретил ее в номере в одном полотенце, и затем сбросил и его. Девушка думала, что так «ведут себя все люди кино – просто разгуливают голыми», Однако он начал подводить ее к сексу, но девушка отказалась – даже ради обещаний блестящей карьеры. Когда Вайнштайн подписал чеки, которые Вачовак принесла, она поспешила уйти.
Паула Вачовак тогда была 24-летней девушкой. Это произошло на съемках «Сожжения». Вачовак работала над фильмом как стажер все лето, поскольку училась на факультете коммуникаций в Буффало, и ей нужно было пройти практику.
На этой неделе университет Буффало отменяет почетную степенб, которую он дал Вейнштайну в 2000 году.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах Стивена Сигала →
- Скандал вокруг Вайнштайна накаляется. Роуз МакГоуэн заявляет, что продюсер изнасиловал ее →
- Pornhub теперь использует искусственный интеллект →
- Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли тоже заговорили о сексуальных домогательствах Харви Вайнштайна →
- Грабители вынесли из дома Рейчел Билсон модных вещей на 50 тысяч долларов →
- Радиодиджей Делайла, ведущая программу для разбитых сердец, переживает самоубийства сына →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118355
http://www.americaru.com/news/118355