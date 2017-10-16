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Полиция Флориды нашла у мужчины глазурь для пончиков и приняла его за мет


Полиция Флориды нашла у мужчины глазурь для пончиков и приняла его за мет
Фото: AmericaRU.com
Житель Флориды получил 37,5 тысячи долларов компенсации от штата за незаконный арест. Полиция обнаружила у него на приборной панели машины остатки глазури к пончикам Krispy Kreme и приняла за метамфетамин, в результате его задержали.

64-летний Даниэль Рашинг (Daniel Rushing) получил компенсацию по решению суда Орландо после его ареста в декабре 2015 года. У него нашли несколько крошек глазури и обвинили в распространении наркотиков. Порошок приняли на кристаллический метамфетамин.

Кроме того, два теста на наркотики, взятые у Рашинга, дали положительный результат. «Я не мог в это поверить, - сказал он. - Я даже не курю сигареты, не говоря уже о методе». Через несколько недель лаборатория, сделавшая новый тест, отменила результаты полевых проб на наркотики, и его признали невиновным.
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