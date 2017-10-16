Полиция Флориды нашла у мужчины глазурь для пончиков и приняла его за мет

Фото: AmericaRU.com
64-летний Даниэль Рашинг (Daniel Rushing) получил компенсацию по решению суда Орландо после его ареста в декабре 2015 года. У него нашли несколько крошек глазури и обвинили в распространении наркотиков. Порошок приняли на кристаллический метамфетамин.
Кроме того, два теста на наркотики, взятые у Рашинга, дали положительный результат. «Я не мог в это поверить, - сказал он. - Я даже не курю сигареты, не говоря уже о методе». Через несколько недель лаборатория, сделавшая новый тест, отменила результаты полевых проб на наркотики, и его признали невиновным.
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