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Главная страница → Раздел: События/СкандалыРаботник отдела ювенальной юстиции в Техасе украл 1,2 миллиона долларов
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Работник отдела ювенальной юстиции в Техасе украл 1,2 миллиона долларов


Работник отдела ювенальной юстиции в Техасе украл 1,2 миллиона долларов
Фото: AmericaRU.com
Сотрудник отдела ювенальной юстиции южной части штата Техас был арестован за кражу 1,2 миллионов долларов, после того, как его уличили в продаже фахитос.

По словам окружного прокурора округа Камерон, Луис Жильберто Эскарамилья (Luis Gilberto Escaramilla) был уволен 8 августа л арестован на следующий день после того, как власти получили ордер на обыск и обнаружили в его холодильнике пакеты фахитас, которые он нелегально продавал. Во вторник, однако, он снова был арестован по поводу более серьезного обвинения в краже 1,2 миллионов долларов.

Выяснилось, что Эскамарилья воровал продовольствие в течение 9 лет. Он заказывал на департамент фахитос, которые затем продавал. Стоимость одного заказа обходилась департаменту на сумму от 2500 до 30 000 тысяч долларов. Labatt Food Service в течение многих лет доставлял заказы, пока не выяснилось, что департамент ничего не закупал.

Эскамарилья потратил, в общей сложности, 1,251 миллионов долларов государственных денег на фахитос.
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