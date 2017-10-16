Работник отдела ювенальной юстиции в Техасе украл 1,2 миллиона долларов

16 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудник отдела ювенальной юстиции южной части штата Техас был арестован за кражу 1,2 миллионов долларов, после того, как его уличили в продаже фахитос.По словам окружного прокурора округа Камерон, Луис Жильберто Эскарамилья (Luis Gilberto Escaramilla) был уволен 8 августа л арестован на следующий день после того, как власти получили ордер на обыск и обнаружили в его холодильнике пакеты фахитас, которые он нелегально продавал. Во вторник, однако, он снова был арестован по поводу более серьезного обвинения в краже 1,2 миллионов долларов.Выяснилось, что Эскамарилья воровал продовольствие в течение 9 лет. Он заказывал на департамент фахитос, которые затем продавал. Стоимость одного заказа обходилась департаменту на сумму от 2500 до 30 000 тысяч долларов. Labatt Food Service в течение многих лет доставлял заказы, пока не выяснилось, что департамент ничего не закупал.Эскамарилья потратил, в общей сложности, 1,251 миллионов долларов государственных денег на фахитос.