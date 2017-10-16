В озере Луизианы взорвалась нефтяная буровая установка, есть пострадавшие

Фото: AmericaRU.com
Представитель полицейского управления Кеннера сержант Брайан Макгрегор (Brian McGregor) заявил, что спасательные лодки отправлены на помощь пострадавшим. Есть данные о многочисленных травма, включая несколько серьезных – 5 человек в критическом состоянии. Как минимум 7 человек отправлены в больницы – данные уточняются. Основная часть ранений – ушибы и ожоги.
Согласно первоначальным сообщениям, один человек пропал без вести.
Clovelly Oil Co. владеет платформой, которая работает на озере. Она используется для выкачки и передачи нефти. Власти признали, что существует вероятность того, что нефть может вытечь в озеро, но питьевая вода округа Джефферсона останется в безопасности, потому что ее получают из реки Миссисипи.
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