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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВолшебные грибы помогают уменьшить симптомы депрессии
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«Волшебные» грибы помогают уменьшить симптомы депрессии


Волшебные грибы помогают уменьшить симптомы депрессии
Фото: AmericaRU.com
Нужна помощь, связанная с депрессией? Согласно новому исследованию, так называемые волшебные грибы снизить проявления болезни.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона недавно провели эксперимент, опубликованный в Scientific Reports, чтобы определить, как псилоцибин, психоактивное соединение, обнаруженное в некоторых грибах, может лечить депрессию. Для этого ученые собрали 20 пациентов «с резистентной формой заболевания». Затем они дали им 10 мг дозы псилоцибина и дозу 25 мг через неделю.

Участники опыта также подверглись тестам мозга, которые измеряли изменения в кровотоке и сигналы, передаваемые между областями мозга. «Мы впервые обнаружили четкие изменения в активности мозга у пациентов с депрессией, получавших псилоцибин после отказа от обычных методов лечения, - сказал ведущий автор Робин Кархарт-Харрис (Robin Carhart-Harris). - Некоторые из наших пациентов описали чувство «перезагрузки» после лечения псилоцибином».
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