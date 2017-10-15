«Волшебные» грибы помогают уменьшить симптомы депрессии

15 октября 2017 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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Нужна помощь, связанная с депрессией? Согласно новому исследованию, так называемые волшебные грибы снизить проявления болезни.Исследователи из Имперского колледжа Лондона недавно провели эксперимент, опубликованный в Scientific Reports, чтобы определить, как псилоцибин, психоактивное соединение, обнаруженное в некоторых грибах, может лечить депрессию. Для этого ученые собрали 20 пациентов «с резистентной формой заболевания». Затем они дали им 10 мг дозы псилоцибина и дозу 25 мг через неделю.Участники опыта также подверглись тестам мозга, которые измеряли изменения в кровотоке и сигналы, передаваемые между областями мозга. «Мы впервые обнаружили четкие изменения в активности мозга у пациентов с депрессией, получавших псилоцибин после отказа от обычных методов лечения, - сказал ведущий автор Робин Кархарт-Харрис (Robin Carhart-Harris). - Некоторые из наших пациентов описали чувство «перезагрузки» после лечения псилоцибином».