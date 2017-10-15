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Главная страница → Раздел: ПолитикаЛарри Флинт заплатит 10 миллионов долларов за доказательства грязного поведения Трампа
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Ларри Флинт заплатит 10 миллионов долларов за доказательства грязного поведения Трампа


Ларри Флинт заплатит 10 миллионов долларов за доказательства грязного поведения Трампа
Фото: AmericaRU.com
Ларри Флинт (Larry Flynt) готов заплатить 10 миллионов долларов тому, что предоставит ему реальный компромат на Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Издатель Hustler Ларри Флинт опубликовал полностраничное объявление в Sunday Post Washington, в котором призывает нести ему «грязь» на главу страны. «10 миллионов за информацию, которая приведет к суду и импичменту Донадьда Трампа», - было написано в объявлении.

Флинт наиболее известен как издатель порнографического журнала Hustler. Он думает, что у него есть множество причин для того, чтобы подвергнуть Трампа процедуре импичмента. Он ищет «компромат во внутренней и внешней политике с массивными конфликтами интересов».
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