Ларри Флинт заплатит 10 миллионов долларов за доказательства грязного поведения Трампа

15 октября 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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Ларри Флинт (Larry Flynt) готов заплатить 10 миллионов долларов тому, что предоставит ему реальный компромат на Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).Издатель Hustler Ларри Флинт опубликовал полностраничное объявление в Sunday Post Washington, в котором призывает нести ему «грязь» на главу страны. «10 миллионов за информацию, которая приведет к суду и импичменту Донадьда Трампа», - было написано в объявлении.Флинт наиболее известен как издатель порнографического журнала Hustler. Он думает, что у него есть множество причин для того, чтобы подвергнуть Трампа процедуре импичмента. Он ищет «компромат во внутренней и внешней политике с массивными конфликтами интересов».