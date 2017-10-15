Несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах Стивена Сигала

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Актриса Лиза Герреро рассказала Newsweek, что Сигал пригласил ее в свой дом на прослушивание для главной роли в его фильме. Он встретил ее в халате, а затем предложил в обмен на главную роль «частную репетицию». Поскольку женщина отказалась, он дал ей маленькую роль, а после и вовсе вырезал из фильма.
Актриса Дженни МакКарти также является одной из его обвинительниц Сигала. Она заявляет, что во время кастинга Сигал спросил ее: «Значит, вы были девушкой года Playboy? Снимите свое платне».
Ранее нескольких женщин обвинили в домогательствах и насилии со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна. При этом некоторые известные люди косвенно знали о его действиях, но никто ничего не делал.
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