Несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах Стивена Сигала

15 октября 2017 года, 13:55

Фото: AmericaRU.com

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Последней знаменитостью, которая сейчас попала под шквал обвинений в сексуальных домогательствах, стал Стивен Сигал (Steven Seagal). Его обвинили сразу несколько женщин.Актриса Лиза Герреро рассказала Newsweek, что Сигал пригласил ее в свой дом на прослушивание для главной роли в его фильме. Он встретил ее в халате, а затем предложил в обмен на главную роль «частную репетицию». Поскольку женщина отказалась, он дал ей маленькую роль, а после и вовсе вырезал из фильма.Актриса Дженни МакКарти также является одной из его обвинительниц Сигала. Она заявляет, что во время кастинга Сигал спросил ее: «Значит, вы были девушкой года Playboy? Снимите свое платне».Ранее нескольких женщин обвинили в домогательствах и насилии со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна. При этом некоторые известные люди косвенно знали о его действиях, но никто ничего не делал.