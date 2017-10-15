На Титане идет метановые ливни, которые превращаются в наводнения

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Ученые обнаружили, что сильные метановые дожди идут на Титане чаще, чем считалось ранее. Они создают мощные наводнения в местностях, которые можно считать пустынями. Штормы происходят один раз за год Титана, что составляет 29 с половиной земных лет, но они, похоже, играют ключевую роль в формировании ледяной поверхности спутника, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
Джонатан Митчелл (Jonathan Mitchell), адъюнкт-профессор планетарной науки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отметил, что раньше предполагалось, что подобные ливни могут идти редко, раз в тысячелетие. «Поверхность Титана поразительно похожа на Землю с протекающими реками, которые разливаются в большие озера и моря, и на луне есть грозовые тучи, которые приносят сезонные, похожие на муссоны, ливни», - отметил он. Только вместо воды на Титане течет метан.
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