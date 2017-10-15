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На Титане идет метановые ливни, которые превращаются в наводнения


На Титане идет метановые ливни, которые превращаются в наводнения
Фото: AmericaRU.com
На самой большой луне Сатурна, Титане, идут интенсивные метановые ливни, которые создают массивные наводнения.

Ученые обнаружили, что сильные метановые дожди идут на Титане чаще, чем считалось ранее. Они создают мощные наводнения в местностях, которые можно считать пустынями. Штормы происходят один раз за год Титана, что составляет 29 с половиной земных лет, но они, похоже, играют ключевую роль в формировании ледяной поверхности спутника, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Джонатан Митчелл (Jonathan Mitchell), адъюнкт-профессор планетарной науки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отметил, что раньше предполагалось, что подобные ливни могут идти редко, раз в тысячелетие. «Поверхность Титана поразительно похожа на Землю с протекающими реками, которые разливаются в большие озера и моря, и на луне есть грозовые тучи, которые приносят сезонные, похожие на муссоны, ливни», - отметил он. Только вместо воды на Титане течет метан.
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