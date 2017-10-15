В пожарах Калифорнии за неделю погибло 40 человек

15 октября 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118339

Порядка 10 тысяч спасателей продолжают заниматься тушением масштабного пожара на севере Калифорнии. В одном из самых смертоносных возгораний в истории штата погибло 40 человек, и это может быть не окончательная цифра.Спасатели считают, что ослабевание ветров могут помочь в тушении огня, который уничтожил 5700 структур и выгнал десятки тысяч людей из дома. На данный момент остается 16 очагов к северу от Сан-Франциско. Площадь огня больше, чем Нью-Йорк.Число пропавших без вести составляет на данный момент 235 человек.«Это действительно одна из величайших трагедий, с которыми когда-либо сталкивалась Калифорния. Разрушение просто невероятно. Это ужас, который никто не мог себе представить», - заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) во время визита в разрушенный город.