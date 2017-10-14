Tesla уволила от 400 до 700 сотрудников

Фото: AmericaRU.com
По некоторым оценкам, было уволено от 400 до 700 человек, как сообщается в отчете издания «The Mercury News», который был опубликован в пятницу. Эта цифра составляет от 1 до 2 процентов от 33 тысяч сотрудников компании. Представитель Tesla не подтвердил эту информацию, но сообщил, что подобная процедура характерна при рассмотрении результатов ежегодного пересмотра эффективности сотрудников.
«Как и все компании, Tesla проводит ежегодное итоговое совещание, в ходе которого менеджеры и сотрудники обсуждают достигнутые успехи в течение определенного времени», - сказал представитель компании. Он также добавил, что увольнения не являются сокращениями персонала, эти места будут пополняться. Более того, компания планирует расширяться в дальнейшем, однако сейчас Tesla нуждается в оптимизации работы над моделью 3.
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