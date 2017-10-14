Дональд Трамп дал понять, что в США теперь два президента

14 октября 2017 года, 18:20

Фото: AmericaRU.com

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп случайно назвал губернатора американских Виргинских островов США президентом во время своего выступления в пятницу, хотя технически президентом островов является сам Трамп.«Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы, и поехал в Пуэрто-Рико, и встретился с президентом Виргинских островов», - заявил Трамп на саммите «Избирательские ценности» в Вашингтоне.«Мы все одна страна и боремся вместе, надеемся вместе и мы все одно целое, - добавил он позже. – Виргинские острова и президент Виргинских островов – они невероятные люди, они тяжело пострадали, и мы окажем им поддержку, тут даже нечего обсуждать».Трамп имел в виду губернатора Виргинских островов Кеннета Маппа (Kenneth Mapp), а не «президента», которым является сам Трамп, так как Виргинские острова - это территория США.Трамп рассказывал о Виргинских островах США в контексте обсуждения ураганов Ирма и Мария.