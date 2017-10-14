Стив Возняк анонсировал новую платформу для удаленного обучения

Фото: AmericaRU.com
Изначально учебная программа будет готовить специалистов компьютерной поддержки и разработчиков программного обеспечения. В будущем планируется открыть курсы, посвященные науке о данных, мобильным приложениям и кибербезопасности.
Woz U будет включать не только образовательную платформу, но и площадку для рекрутинга, обучения и управления рабочей силой техническими компаниями. Также Woz U призвана помочь способным ученикам.
«Наша цель – воспитать и обучить людей на дому. Часто люди боятся выбирать карьеру, связанную с технологиями, поскольку они считают, что не могут этого сделать. Я знаю, что они могут, и хочу показать им, как. Наша цель — обучать людей навыкам из цифровой отрасли, необходимым для трудоустройства, не обременяя их долгами на несколько лет», – сказал Возняк.
Woz U располагает специальным приложением, которое поможет людям понять, какая из сфер технологий подходит им лучше всего. После чего каждый студент сможет соответствующим образом построить свою индивидуальную учебную программу. Расценки на обучение пока неизвестны.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Могли ли древние аборигены Острова Пасхи контактировать с индейцами Южной Америки? →
- Американцы возобновят космическую программу, но уже без "русского такси" →
- Астероид, который только пролетел мимо Земли, в следующий раз может врезаться в нас →
- Таинственная дыра больше штата Мэн открылась в Антарктиде →
- В Антарктиде образовалось загадочная дыра →
- В могилах викингов найдено имя Аллаха →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118333
http://www.americaru.com/news/118333