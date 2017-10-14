Стив Возняк анонсировал новую платформу для удаленного обучения

14 октября 2017 года, 17:59

Фото: AmericaRU.com

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Стив Возняк (Steve Wozniak), соучредитель Apple, изменивший мир вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs), объявил о запуске Woz U - новой онлайн-платформы обучения, которая направленна как на отдельных студентов, так и на целые компании (которые в конечном итоге и наймут этих студентов). Woz U базируется в штате Аризона и планирует открыть физические филиалы в более чем тридцати городах мира.Изначально учебная программа будет готовить специалистов компьютерной поддержки и разработчиков программного обеспечения. В будущем планируется открыть курсы, посвященные науке о данных, мобильным приложениям и кибербезопасности.Woz U будет включать не только образовательную платформу, но и площадку для рекрутинга, обучения и управления рабочей силой техническими компаниями. Также Woz U призвана помочь способным ученикам.«Наша цель – воспитать и обучить людей на дому. Часто люди боятся выбирать карьеру, связанную с технологиями, поскольку они считают, что не могут этого сделать. Я знаю, что они могут, и хочу показать им, как. Наша цель — обучать людей навыкам из цифровой отрасли, необходимым для трудоустройства, не обременяя их долгами на несколько лет», – сказал Возняк.Woz U располагает специальным приложением, которое поможет людям понять, какая из сфер технологий подходит им лучше всего. После чего каждый студент сможет соответствующим образом построить свою индивидуальную учебную программу. Расценки на обучение пока неизвестны.