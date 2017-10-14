У города Киркук концентрируются противоборствующие силы курдов и иракских вооруженных сил

Фото: AmericaRU.com
Курдские солдаты пешмерги (буквально — «те, кто смотрит смерти в лицо») мобилизовались для обороны Киркука. С другой стороны к городу стягиваются военные Ирака и шиитские ополченцы.
Область Киркука, с ее десятью процентами запасов нефти Ирака, давно уже оспаривается между курдами и Багдадом. Напряжение возросло, когда провинция проголосовала на референдуме о присоединении к будущему Курдистану.
В Киркуке сосредоточено этническое и религиозное многообразие, тут проживают курды, арабы, туркмены, ассирийские христиане, сунниты и шииты. При диктаторском правлении иракского лидера Саддама Хусейна (Saddam Hussein) город подвергся насильственной «арабизации».
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади (Haider al-Abadi) написал в своем твиттере, что иракские силы не планируют нападать на Курдистан, а войска просто обеспечивают безопасность окрестностям города.
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