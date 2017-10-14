Дедушка из Нью-Джерси нашел у себя в рубашке забытый лотерейный билет на 24 миллиона долларов

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«В Нью-Йорке объявился счастливчик, - сказала в мае директор департамента нью-йоркской лотереи Гвенет Дин (Gweneth Dean). – И победитель должен поспешить, чтобы получить свои 24 миллиона долларов, потому что время истекает».
Однако победитель не находился. Игровая комиссия делала все усилия, чтобы донести до возможного победителя информацию об его победе.
«Мы призываем игроков нью-йоркской лотереи – проверьте свои карманы, ящики, загляните под подушки дивана, с нетерпением ожидаем победителя», - вещала передача, которую увидел по телевизору 68-летний Смит. Он вспомнил, что в прошлом году был в Нью-Йорке и купил там билет. Отставной сотрудник службы безопасности и дедушка 12 внуков проверил старую стопку лотерейных билетов, которые хранились в кармане его любимой рубашки.
«На минуту я остолбенел, я не поверил своим глазам, - сообщил Смит игровой комиссии. – Мне нужен был свежий воздух, и пришлось высунуть голову в окно, чтобы убедить себя в реальности происходящего».
Смит появился в манхэттенском сервисном центре игровой комиссии в последние минуты до окончания лотереи.
«Редкий случай, чтобы мы долго не могли найти победителя», - признался представитель игровой комиссии. Свои 24 миллиона Смит получит в рассрочку в течение 26 лет.
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