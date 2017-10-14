Последний полет рейса 666 завершился в пятницу тринадцатого

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В хельсинском аэропорту позаботились, чтобы в этом рейсе цифра 13 сыграла два раза. По данным авиакомпании Finnair, в 2006 году в пятницу 13 числа рейс 666 совершил 21 перелет. Компания заявила, что планирует изменить номера рейсов, и рейс 666 станет рейсом 954.
В Книге Откровения от Иакова число 666 – это «число зверя», которые многие ассоциируют с Сатаной. Пятница тринадцатого считается самым несчастливым днем. Возможные причины этого суеверия то, что 13-й гость на Тайной Вечере, Иуда, предал Иисуса. Есть версия, что Иисуса распяли в пятницу тринадцатого. Согласно скандинавской мифологии, бог коварства и лжи – Локи, явился на пир других богов, будучи тринадцатым по счету - последствия пира были катастрофические. HEL же не просто код (по-русски может читаться – Хель), но и повелительница мира мёртвых (Хельхейма) в той же скандинавской мифологии, дочь Локи и великанши Ангрбоды (Вредоносной), одно из трёх хтонических чудовищ.
Ну а причина, по которой финская авиакомпания планирует изменить цифру рейса, проста. «Мы растем, поэтому нам нужно больше номеров, пришлось перенумеровать все рейсы», - сообщили в компании. Кстати, цены на авиабилеты в этом рейсе были сильно снижены.
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