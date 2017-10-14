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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые не обнаружили эпидемию нарциссизма среди молодежи
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Ученые не обнаружили «эпидемию нарциссизма» среди молодежи


Ученые не обнаружили эпидемию нарциссизма среди молодежи
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что сегодняшние студенты колледжей чуть менее нарциссичны, чем их сверстники в 1990-х годах. Однако разница невелика.

В эксперименте приняли участие 1116 студентов Калифорнийского университета в Беркли в 1990-х годах и десятки тысяч студентов Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн и Калифорнийского университета в Дэвисе в 2000-х и 2010-х годах. Все испытуемве прошли Нарциссический опросник личности, старейший и наиболее широко используемый метод определения степени нарциссизма.

По мнению некоторых исследователей и наблюдателей, последние поколения молодых людей страдают от «эпидемии нарциссизма», характеризующейся преувеличенным чувством собственной одаренности, достижений и ожиданием того, что другие признают их величие. Считается, что рост нарциссизма является результатом всепозволяемого воспитания, неограниченного доступа к Интернету и чрезмерного использования социальных медиа-платформ, которые «вознаграждают» за самовозвеличивание, отметил профессор психологии и ведущий автор исследования Брент Робертс (Brent Roberts). Но нет убедительных доказательств того, что последние поколения более нарциссичны, чем предыдущие, сказал он.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Science».

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