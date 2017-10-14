Женский мозг сильнее реагирует на просоциальное поведение, чем мужской

14 октября 2017 года, 11:48

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что женщины охотнее расстаются с деньгами, нежели мужчины. Чтобы получить более глубокое понимание этого поведения, нейробиологи кафедры экономики изучили активные области мозга, которые задействуются при принятии решения такого рода. Они первыми продемонстрировали, что мозг мужчин и женщин по-разному реагирует на просоциальное и эгоистичное поведение.Эгоистичное поведение активизирует систему вознаграждения у мужчин. Стриатум, расположенный в середине мозга, отвечает за вознаграждения и активируется всякий раз, когда принимается эгоистичное решение. Полученные результаты показывают: полосатое тело более активно у женщин, когда они действуют в интересах общества. Нарушения в системе вознаграждения приводит к более эгоистичному поведению у женщин.