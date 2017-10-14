Папы часто развлекаются, а мамы работают по дому

14 октября 2017 года, 11:30

Фото: AmericaRU.com

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Впервые у исследователей появились доказательства того, что делают папы, пока мамы занимаются домашним хозяйством или заботятся о ребенке. И результаты могут разочаровать тех, кто ожидал большего гендерного равенства в современном обществе.Новое исследование показало, что через три месяца после рождения первого ребенка, в выходные дни, когда супруги не на работе, мужчины чаще всего отдыхают, а женщины выполняют работу по дому и занимаются уходом за ребенком. Когда мужчины заботились о детях или занимались домашними делами, их партнеры чаще всего делали то же самое.Кроме того, было обнаружено, что женщины отдыхали от 46 до 49 минут, когда мужчины занимались уходом за детьми или работой по дому в выходной день. Но мужчины уделяли своему досугу примерно вдвое больше времени – более 100 минут - в то время как их партнеры выполняли какую-то работу.«Это расстраивает: домашние хлопоты и уход за детьми по-прежнему не разделяются между супругами поровну», - сказала ведущий автор исследования Клэр Камп Душ (Claire Kamp Dush) из Университета штата Огайо. Результаты были опубликованы в журнале «Sex Roles».