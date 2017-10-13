В Северной Корее произошло землетрясение

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Метеослужба Южной Кореи сообщила, что в пятницу было зафиксировано насколько землетрясений силой от двух до трех баллов на глубине до 5 километров. Эксперты считают, что это очередные испытания водородной бомбы.
«Взрыв 3 сентября был такой силы, что тоннели в подземной части испытательного полигона могли обвалиться, - предположил главный научный сотрудник Корейского сейсмологического института. – Надо полагать, что район вокруг Пхунгери теперь весьма радиоактивен. Если испытания будут продолжаться, регион ожидает экологическая катастрофа».
Причиной, по которой Пхунгери стал ядерным полигоном, заключается в сейсмической стабильности региона. Недавние землетрясения вызывают у ученых опасения, что прошлые испытания вызвали деформацию земной коры. Также рядом с Пхунгери находится активный вулкан Пэктусан.
Последний раз в этом горном районе на северо-западной части границы между Китаем и КНДР извержение вулкана случилось в 1903 году. Очевидно, северокорейские ученые не опасаются, что вулкан может снова проснуться.
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