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Главная страница → Раздел: ПолитикаВ Северной Корее произошло землетрясение
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В Северной Корее произошло землетрясение


В Северной Корее произошло землетрясение
Фото: AmericaRU.com
Сейсмологи зафиксировали ряд сильных толчков в районе ядерных испытаний в Северной Корее. По мнению экспертов, это может означать, что северокорейцы проводят очередной мощный взрыв на ядерном полигоне Пхунгери.

Метеослужба Южной Кореи сообщила, что в пятницу было зафиксировано насколько землетрясений силой от двух до трех баллов на глубине до 5 километров. Эксперты считают, что это очередные испытания водородной бомбы.

«Взрыв 3 сентября был такой силы, что тоннели в подземной части испытательного полигона могли обвалиться, - предположил главный научный сотрудник Корейского сейсмологического института. – Надо полагать, что район вокруг Пхунгери теперь весьма радиоактивен. Если испытания будут продолжаться, регион ожидает экологическая катастрофа».

Причиной, по которой Пхунгери стал ядерным полигоном, заключается в сейсмической стабильности региона. Недавние землетрясения вызывают у ученых опасения, что прошлые испытания вызвали деформацию земной коры. Также рядом с Пхунгери находится активный вулкан Пэктусан.

Последний раз в этом горном районе на северо-западной части границы между Китаем и КНДР извержение вулкана случилось в 1903 году. Очевидно, северокорейские ученые не опасаются, что вулкан может снова проснуться.
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