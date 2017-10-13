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Ла-Нинья просыпается: что это означает для погодных условий в США?


Ла-Нинья просыпается: что это означает для погодных условий в США?
Фото: AmericaRU.com
Холодная сестра Южной осцилляции Эль-Ниньо (El Niño – мальчик) – Ла-Нинья (La Niña – девочка) будет формироваться в течение нескольких месяцев, говорят федеральные прогнозисты.

Вероятность, что Ла-Нинья будет развиваться в течение осени и зимы 2017-2018 годов составляет от 55 до 65 процентов, сообщил Центр прогнозирования климата. Климатический феномен Ла-Ниньи связан с понижением температуры в экваториальной части Тихого океана и является основным фактором погоды в США, а также во всем мире. Особенно к концу осени, зимой и ранней весной.

Типичное влияние Ла-Нинья зимой для США - это холод и снег на северо-западе, и необычно сухие условия для большой части юга страны. Юго-восточная часть имеет тенденцию к более теплым температурам. Тем не менее, для Верхнего Среднего Запада вместе с Нью-Йорком и Новой Англией характерна более холодная зима.

В остальной части планеты Ла-Нинья одаривает сильными дождями Индонезию, Филиппины, северную Австралию и юг Африки.
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