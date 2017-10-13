Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:26 pm | Чикаго 11:26 am | Сан-Франциско 9:26 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУпотребление марихуаны делает поведение молодых людей более агресcивным
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Употребление марихуаны делает поведение молодых людей более агресcивным


Употребление марихуаны делает поведение молодых людей более агресcивным
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное специалистами Монреальского института психического здоровья, демонстрирует, что длительное употребление марихуаны связано с увеличением насилия среди молодых людей, которые выписались из психиатрической больницы.

В исследовании приняли участие 1136 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, которые страдают психическими заболеваниями. Предыдущие эксперименты уже показали, что употребление наркотика связано с насильственным поведением. Согласно данным нового исследования, испытуемые, которые при каждом последующем визите к доктору сообщали, что они продолжают курить марихуану, имели на 144 процента больший риск насильственного поведения.

Ученые также отметили негативную роль хронического употребления марихуаны пациентами с психическими заболеваниями. Они заявили, что связь между длительным употреблением марихуаны и насилием сильнее, чем связь с алкоголем или кокаином. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers in Psychiatry».

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118315
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus