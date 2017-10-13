Употребление марихуаны делает поведение молодых людей более агресcивным

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В исследовании приняли участие 1136 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, которые страдают психическими заболеваниями. Предыдущие эксперименты уже показали, что употребление наркотика связано с насильственным поведением. Согласно данным нового исследования, испытуемые, которые при каждом последующем визите к доктору сообщали, что они продолжают курить марихуану, имели на 144 процента больший риск насильственного поведения.
Ученые также отметили негативную роль хронического употребления марихуаны пациентами с психическими заболеваниями. Они заявили, что связь между длительным употреблением марихуаны и насилием сильнее, чем связь с алкоголем или кокаином. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers in Psychiatry».
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