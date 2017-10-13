Ученые определили ген, влияющий на никотиновую зависимость

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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно курит около 1 миллиарда человек. Кроме того, ежегодно по всему миру происходит 6 миллионов случаев преждевременной смерти. Курение является ведущей причиной предотвратимой смерти и, по данным ВОЗ, один человек умирает примерно каждые 6 секунд от причин, связанных с вредной причиной.
Новое исследование является крупнейшим, которое изучило взаимосвязь никотиновой зависимости с геномом. Исследователи проанализировали данные более 38600 бывших и нынешних курильщиков из Соединенных Штатов, Исландии, Финляндии и Нидерландов. Его результаты были опубликованы в журнале «Molecular Psychiatry».
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