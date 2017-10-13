Неосознаваемая потеря памяти является предиктором болезни Альцгеймера

13 октября 2017 года, 18:03

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В то время как потеря памяти является ранним симптомом болезни Альцгеймера, данный «симптом» вовсе не означает, что у человека развивается слабоумие. Новое исследование специалистов Центра исследования зависимостей и психического здоровья обнаружило клинически полезный способ прогнозирования развития болезни Альцгеймера, основываясь на осознании пациентами проблем с памятью.У люди, которые не знали об ухудшении памяти, состояние, называемое аносогнозией, с большей вероятностью прогрессировало до болезни Альцгеймера. У тех, кто замечал проблемы с памятью, вряд ли развивалась деменция. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Clinical Psychiatry».«Если пациенты жалуются на проблемы с памятью, но их партнер или опекун не слишком обеспокоен, вероятно, что потеря памяти связана с другими факторами, возможно, с депрессией или беспокойством. Их можно успокоить, что у них вряд ли будет развиваться деменция, а другие причины потери памяти можно устранить», - говорит ведущий автор исследования доктор Филип Геррецен (Philip Gerretsen).