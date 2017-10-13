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Главная страница → Раздел: ПрогрессМогли ли древние аборигены Острова Пасхи контактировать с индейцами Южной Америки?
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Могли ли древние аборигены Острова Пасхи контактировать с индейцами Южной Америки?


Могли ли древние аборигены Острова Пасхи контактировать с индейцами Южной Америки?
Фото: AmericaRU.com
Остров Пасхи – маленькая точка на карте, которая отдалена от западного побережья Чили почти на 2000 миль (3219 километров). Остров долго очаровывал археологов не только сотнями огромных статуй Моаи, но также ключевым расположениям для древних мореплавателей Тихого океана.

Большинство ученых полагают, что Остров Пасхи, или на родном языке аборигенов – Рапа Нуи, впервые был заселен полинезийцами, которые прибыли сюда в 13 веке. Однако недавно стала популяризироваться теория, что ранние поселенцы острова контактировали с Южной Америкой задолго до прибытия европейцев в 1722 году. Результаты нового исследования, опубликованные 12 октября в журнале «Current Biology», показали, что найденные пять костяков не носят генетических связей с коренными американцами.

«Мы были очень удивлены, что ничего не нашли. Существует множество правдоподобных предположений, поэтому мы были уверены, что найдем доказательства древних контактов островитян с Южной Америкой, но их там не оказалось», - сказал руководитель исследования Ларс Ферен-Шмитц (Lars Fehren-Schmitz), адъюнкт-профессор антропологии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Идею о южноамериканском происхождении островитян начал развивать в 50-х годах 20 века норвежский антрополог Тур Хейерда́л (Thor Heyerdahl), который выпустил фильм о своей экспедиции на плоту «Кон-Тики».
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