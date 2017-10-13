Могли ли древние аборигены Острова Пасхи контактировать с индейцами Южной Америки?

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Большинство ученых полагают, что Остров Пасхи, или на родном языке аборигенов – Рапа Нуи, впервые был заселен полинезийцами, которые прибыли сюда в 13 веке. Однако недавно стала популяризироваться теория, что ранние поселенцы острова контактировали с Южной Америкой задолго до прибытия европейцев в 1722 году. Результаты нового исследования, опубликованные 12 октября в журнале «Current Biology», показали, что найденные пять костяков не носят генетических связей с коренными американцами.
«Мы были очень удивлены, что ничего не нашли. Существует множество правдоподобных предположений, поэтому мы были уверены, что найдем доказательства древних контактов островитян с Южной Америкой, но их там не оказалось», - сказал руководитель исследования Ларс Ферен-Шмитц (Lars Fehren-Schmitz), адъюнкт-профессор антропологии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Идею о южноамериканском происхождении островитян начал развивать в 50-х годах 20 века норвежский антрополог Тур Хейерда́л (Thor Heyerdahl), который выпустил фильм о своей экспедиции на плоту «Кон-Тики».
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