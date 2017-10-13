Американцы возобновят космическую программу, но уже без "русского такси"

Фото: AmericaRU.com
Подобное положение вещей вынудило НАСА нанять Boeing Co. и SpaceX Элона Маска (Elon Musk) для разработки нового поколения челноков, которые могли бы доставлять американских астронавтов на МКС. К следующему году обе компании планируют совершить два пробных вылета для коммерческой команды НАСА. Амбициозный проект, который может быть готовым уже в 2019 году.
«Я думаю, мы готовы совершить пробный запуск в 2018 году», - сообщила Кэтрин Людерс (Kathryn Lueders), программный менеджер НАСА на Международном симпозиуме по персональным коммерческим полетам в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико.
«Когда американцы думают о полетах в космос, то они всегда подразумевают полеты для всего человечества, - сказал Калеб Вайс (Caleb Weiss), менеджер миссии «United Launch Alliance». – И поэтому, если в США нет космической программы, то это упущение для всех людей Земли».
Согласно графику НАСА первый шаг для новой программы запланирован на апрель – будет проведен запуск космического беспилотного аппарата Dragon. А в августе пройдет пробный запуск аппарата с экипажем.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Могли ли древние аборигены Острова Пасхи контактировать с индейцами Южной Америки? →
- Астероид, который только пролетел мимо Земли, в следующий раз может врезаться в нас →
- Таинственная дыра больше штата Мэн открылась в Антарктиде →
- В Антарктиде образовалось загадочная дыра →
- В могилах викингов найдено имя Аллаха →
- За пределами орбиты Нептуна нашли карликовую планету с кольцами →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118307
http://www.americaru.com/news/118307