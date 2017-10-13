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Главная страница → Раздел: ПрогрессАмериканцы возобновят космическую программу, но уже без русского такси
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Американцы возобновят космическую программу, но уже без "русского такси"


Американцы возобновят космическую программу, но уже без русского такси
Фото: AmericaRU.com
С момента выхода на пенсию «Шаттлов» долгое время НАСА бронировала места на борту российского корабля «Союз», чтобы доставить американских космонавтов на Международную космическую станцию. Учитывая последние политические напряжения, это доставляет все больше неудобств, нанося ущерб американской гордости.

Подобное положение вещей вынудило НАСА нанять Boeing Co. и SpaceX Элона Маска (Elon Musk) для разработки нового поколения челноков, которые могли бы доставлять американских астронавтов на МКС. К следующему году обе компании планируют совершить два пробных вылета для коммерческой команды НАСА. Амбициозный проект, который может быть готовым уже в 2019 году.

«Я думаю, мы готовы совершить пробный запуск в 2018 году», - сообщила Кэтрин Людерс (Kathryn Lueders), программный менеджер НАСА на Международном симпозиуме по персональным коммерческим полетам в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико.

«Когда американцы думают о полетах в космос, то они всегда подразумевают полеты для всего человечества, - сказал Калеб Вайс (Caleb Weiss), менеджер миссии «United Launch Alliance». – И поэтому, если в США нет космической программы, то это упущение для всех людей Земли».

Согласно графику НАСА первый шаг для новой программы запланирован на апрель – будет проведен запуск космического беспилотного аппарата Dragon. А в августе пройдет пробный запуск аппарата с экипажем.
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