Трамп пошутил над спуском американского флага

Фото: AmericaRU.com
В ходе интервью Трампа с ведущим «Fox News» Шоном Хэннити (Sean Hannity), которое прошло в огромном ангаре на базе Национальной Гвардии в Харрисбурге, раздалась мелодия спуска флага.
«Какой приятный звук. Они играют для меня или для вас? – спросил Трамп, прервав свою речь. – Нет, они отдают честь своему рейтингу».
При последней фразе Трамп обратился к аудитории, подразумевая популярность программы Хэннити. После чего вернулся к теме об экономическом росте.
Мелодия горна, которую услышал президент, означает спуск флага на военном построении. Хотя Трамп и учился в военной школе, однако можно предположить, что главнокомандующий не знал смысла этой мелодии. Белый дом пока воздержался от комментариев по этому поводу, но такие понятия как традиции и устав, в том числе как нужно обращаться с флагом, входят в один из первых предметов для всех курсантов и учеников военных школ.
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