Трамп пошутил над спуском американского флага

13 октября 2017 года, 16:29

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118305

После неоднократных нападок на профессиональных спортсменов, которые, по мнению президента США, не уважают американский флаг, Трамп решил пошутить во время церемонии спуска флага.В ходе интервью Трампа с ведущим «Fox News» Шоном Хэннити (Sean Hannity), которое прошло в огромном ангаре на базе Национальной Гвардии в Харрисбурге, раздалась мелодия спуска флага.«Какой приятный звук. Они играют для меня или для вас? – спросил Трамп, прервав свою речь. – Нет, они отдают честь своему рейтингу».При последней фразе Трамп обратился к аудитории, подразумевая популярность программы Хэннити. После чего вернулся к теме об экономическом росте.Мелодия горна, которую услышал президент, означает спуск флага на военном построении. Хотя Трамп и учился в военной школе, однако можно предположить, что главнокомандующий не знал смысла этой мелодии. Белый дом пока воздержался от комментариев по этому поводу, но такие понятия как традиции и устав, в том числе как нужно обращаться с флагом, входят в один из первых предметов для всех курсантов и учеников военных школ.