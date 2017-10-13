В Австралии крокодил напал на женщину страдающую деменцией

13 октября 2017 года, 16:00

Фото: AmericaRU.com

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Власти северной Австралии разыскивают крокодила-людоеда, который, вероятно, стал причиной гибели пожилой пациентки с психическим расстройством, которая пропала из дома престарелых. Крокодилы охраняют свою территорию и могут охотиться на тех, кто вторгся на их владения.Представитель охраны дикой природы, Майкл Джойс (Michael Joyce), сказал, что крокодил будет пойман и призвал общественность сообщать о любых «странных» поведениях крокодилов. «Крокодил-убийца может вести себя крайне вызывающе, в отличие от других речных крокодилов», - сказал Джойс.Человеческие останки вместе с одеждой и тростью Анны Кэмерон (Anne Cameron) были обнаружены около водоема через два дня после исчезновения 79-летней женщины из дома престарелых, сообщил полицейский инспектор Эд Лукин (Ed Lukin ). Полиция подозревает, что женщина прогуливалась, а потом заблудилась.Гребенчатые крокодилы в Австралии являются охраняемыми видами с 70-х годов 20 века, что привело к взрыву их популяции по всему тропическому северу страны. Крокодилы могут жить до 70 лет и вырастают до 5-7 метро в длину.