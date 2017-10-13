Обезжиренный авокадо – это не шутка

13 октября 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Появился новый низкокалорийный авокадо, но нужен ли он вообще?Бренд Isla Bonita от испанской компании Eurobanan предлагает покупку низкокалорийных авокадо. На сайте компании сообщается, что их авокадо имеют на 30% меньше жира, чем обычные, а также созревают быстрее и становятся коричневыми.Этот тип авокадо, в основном, продается в странах Латинской Америки и культивируется в очень специфическом климате, очень отличающимся от привычных американцам сортов авокадо.По данным Министерства сельского хозяйства США , одна чашка нарезанных авокадо содержит около 21 г жира. Но 14 г - это мононенасыщенный жир, который, как снижает уровень плохого холестерина. Поэтому большая часть жира авокадо - это «хороший» жир. Поэтому эксперты считают продажу обезжиренных версий авокадо не нужными.