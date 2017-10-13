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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеОбезжиренный авокадо – это не шутка
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Обезжиренный авокадо – это не шутка


Обезжиренный авокадо – это не шутка
Фото: AmericaRU.com
Появился новый низкокалорийный авокадо, но нужен ли он вообще?

Бренд Isla Bonita от испанской компании Eurobanan предлагает покупку низкокалорийных авокадо. На сайте компании сообщается, что их авокадо имеют на 30% меньше жира, чем обычные, а также созревают быстрее и становятся коричневыми.

Этот тип авокадо, в основном, продается в странах Латинской Америки и культивируется в очень специфическом климате, очень отличающимся от привычных американцам сортов авокадо.
По данным Министерства сельского хозяйства США , одна чашка нарезанных авокадо содержит около 21 г жира. Но 14 г - это мононенасыщенный жир, который, как снижает уровень плохого холестерина. Поэтому большая часть жира авокадо - это «хороший» жир. Поэтому эксперты считают продажу обезжиренных версий авокадо не нужными.
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