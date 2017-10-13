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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровье4 из 10 взрослых в США страдает ожирением
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4 из 10 взрослых в США страдает ожирением


4 из 10 взрослых в США страдает ожирением
Фото: AmericaRU.com
Количество американцев с лишним весом продолжает расти. Новые данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что 4 из 10 взрослых в США и 1 из 5 детей страдают ожирением.

Показатели ожирения у американцев достигли новой отметки, заявляют медики. Уровень ожирения у взрослых неуклонно повышался с 30,5% в 1999-2000 годах до 39,8% в 2015-2016 годах - самый последний период, по которому были получены данные. Показатели ожирения у детей выросли примерно на 34% за тот же период - с 13,9% в 1999-2000 годах до 18% в 2015-2016 годах.

Новые цифры показывают еще более серьезную картину национальной проблемы увеличения веса американцев в одном поколении. Также сохраняется картина расовых и этнических диспропорций, когда дело касается веса. Показатели ожирения среди афроамериканцев и латиноамериканцев выше, чем у белых.
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