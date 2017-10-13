4 из 10 взрослых в США страдает ожирением

Фото: AmericaRU.com
Показатели ожирения у американцев достигли новой отметки, заявляют медики. Уровень ожирения у взрослых неуклонно повышался с 30,5% в 1999-2000 годах до 39,8% в 2015-2016 годах - самый последний период, по которому были получены данные. Показатели ожирения у детей выросли примерно на 34% за тот же период - с 13,9% в 1999-2000 годах до 18% в 2015-2016 годах.
Новые цифры показывают еще более серьезную картину национальной проблемы увеличения веса американцев в одном поколении. Также сохраняется картина расовых и этнических диспропорций, когда дело касается веса. Показатели ожирения среди афроамериканцев и латиноамериканцев выше, чем у белых.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Обезжиренный авокадо – это не шутка →
- Менопауза вызывает метаболические изменения в мозге, которые могут способствовать развитию болезни Альцгеймера →
- Низкий уровень кальция в сыворотке крови может увеличить риск внезапной остановки сердца →
- Бариатрическая хирургия снижает риск развития рака у пациентов с тяжелым ожирением →
- Травматические переживания могут увеличить риск сердечных заболеваний у женщин →
- Слишком много сахара? Даже «здоровые люди» подвержены риску развития сердечных заболеваний →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118299
http://www.americaru.com/news/118299