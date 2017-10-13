Таинственная дыра больше штата Мэн открылась в Антарктиде

13 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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На спутниковых снимках морского льда на море Уэдделла вокруг Антарктиды конца сентября 2017 года климатологи обнаружили огромный провал – больше чем Нидерланды или штат Мэн.Гигантская полынья на снимке - темная область открытой воды в леднике. Дыра во льдах найдена с помощью инструментов MODIS-Aqua, используемых NASA Worldview. Ученые не знают точно, какие причины спровоцировали появление провала во льдах, особенно в зимнее антарктическое время.«Это похоже на то, как будто кто-то пробил дыру во льду», - сказал физик Кент Мур (Kent Moore) из университета Торонто. Мур наряду с группой наблюдения за океаном и и климатом (SOCCOM) Южного океана в Принстоне изучает таинственную дыру.National Geographic объясняет, что полыньи появляются, когда океанские течения подталкивают теплую воду к поверхности, от этого тает лед, который лежит сверху. По мере того, как поверхностные воды контактируют с атмосферой Антарктики, она остывает и опускается, затем снова нагреваются и поднимаются обратно к поверхности.