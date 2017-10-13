Астероид, который только пролетел мимо Земли, в следующий раз может врезаться в нас

Фото: AmericaRU.com
Астероид размером с дом, который только что пролетел мимо почти так же близко, как и многие спутники на орбите (44 000 километров), вернется - и будущий визит может обернуться его падением на планету. Это всего на несколько тысяч километров выше уровня спутников на геосинхронной орбите.
Пять лет назад он пролетал на расстоянии в два раза больше – через две недели после того, как его обнаружили. Самые последние модели будущего пути космического осколка показывают, что он притягивается земной гравитацией каждый раз во время пролета. Ученые не исключают, что когда астероид вернется в 2050 году, то он может «остаться с нами навсегда».
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