Southwest Airlines будет летать на Гавайи

13 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118293

Southwest Airlines начнет осуществлять полеты на Гавайские острова с начала следующего года. Это может привести к резкому снижению тарифов на все полеты в регион.Авиакомпания закупает новые самолеты Boeing 737MAX 8, и широко распространены предположения, что они будут использоваться именно в рейсах на Гавайи. Эти модели могут летать на 600 км дальше моделей 737-800. И сейчас Southwest Airlines добивается разрешения от Федерального управления гражданской авиации и получения сертификатов ETOPS.В Southwest заявляют, что «планируют начать продажу билетов на Гавайи в 2018 году». Какие именно аэропорты будут принимать их рейсы, пока неизвестно.