Southwest Airlines будет летать на Гавайи

Фото: AmericaRU.com
Авиакомпания закупает новые самолеты Boeing 737MAX 8, и широко распространены предположения, что они будут использоваться именно в рейсах на Гавайи. Эти модели могут летать на 600 км дальше моделей 737-800. И сейчас Southwest Airlines добивается разрешения от Федерального управления гражданской авиации и получения сертификатов ETOPS.
В Southwest заявляют, что «планируют начать продажу билетов на Гавайи в 2018 году». Какие именно аэропорты будут принимать их рейсы, пока неизвестно.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Tesla отзывает 11 000 внедорожников класса X из-за проблем с сидениями →
- К 2020 году появится гибкий, гнущийся iPhone →
- Подростки начинают ненавидеть несколько американских брендов →
- Выращивание апельсинов во Флориде будет самым низким за 75 лет →
- Alibaba вложит 15 миллиардов долларов в новые технологии →
- Лауреат Нобелевской премии по экономике говорит, что каждый наш выбор может улучшить жизнь →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118293
http://www.americaru.com/news/118293