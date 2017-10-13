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Главная страница → Раздел: ЭкономикаSouthwest Airlines будет летать на Гавайи
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Southwest Airlines будет летать на Гавайи


Southwest Airlines будет летать на Гавайи
Фото: AmericaRU.com
Southwest Airlines начнет осуществлять полеты на Гавайские острова с начала следующего года. Это может привести к резкому снижению тарифов на все полеты в регион.

Авиакомпания закупает новые самолеты Boeing 737MAX 8, и широко распространены предположения, что они будут использоваться именно в рейсах на Гавайи. Эти модели могут летать на 600 км дальше моделей 737-800. И сейчас Southwest Airlines добивается разрешения от Федерального управления гражданской авиации и получения сертификатов ETOPS.

В Southwest заявляют, что «планируют начать продажу билетов на Гавайи в 2018 году». Какие именно аэропорты будут принимать их рейсы, пока неизвестно.
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