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Главная страница → Раздел: ЭкономикаTesla отзывает 11 000 внедорожников класса X из-за проблем с сидениями
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Tesla отзывает 11 000 внедорожников класса X из-за проблем с сидениями


Tesla отзывает 11 000 внедорожников класса X из-за проблем с сидениями
Фото: AmericaRU.com
Tesla Inc. отзывает 11 000 моделей внедорожников с электродвигателями класса X по всему миру из-за проблем с задними сидениями.

Отзываются машины, выпущенные между 28 октября 2016 года и 16 августа 2017 года. Tesla полагает, что только около 3% отозванных автомобилей имеют проблему, однако были принято решение изъять всю партию.

Напомним, что автомобиль включает в себя складывающиеся сиденья второго ряда, расположенные между 28 октября 2016 года и 16 августа 2017 года. По словам Тесла, только около 3 процентов отозванных автомобилей имеют проблему.

Некоторые кабели на сиденье могут быть неправильно затянуты, что препятствует фиксации левого сиденья в вертикальном положении. Если оно не заблокировано должным образом, он может «выпадать» вперед.

«Хотя компания не получила сообщений о каких-либо проблемах или авариях, связанных с этим, мы добровольно отзываем продукцию и будем выяснять, нужна ли какая-то корректировка», - заявили в Tesla Inc.
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