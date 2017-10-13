Tesla отзывает 11 000 внедорожников класса X из-за проблем с сидениями

13 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Tesla Inc. отзывает 11 000 моделей внедорожников с электродвигателями класса X по всему миру из-за проблем с задними сидениями.Отзываются машины, выпущенные между 28 октября 2016 года и 16 августа 2017 года. Tesla полагает, что только около 3% отозванных автомобилей имеют проблему, однако были принято решение изъять всю партию.Напомним, что автомобиль включает в себя складывающиеся сиденья второго ряда, расположенные между 28 октября 2016 года и 16 августа 2017 года. По словам Тесла, только около 3 процентов отозванных автомобилей имеют проблему.Некоторые кабели на сиденье могут быть неправильно затянуты, что препятствует фиксации левого сиденья в вертикальном положении. Если оно не заблокировано должным образом, он может «выпадать» вперед.«Хотя компания не получила сообщений о каких-либо проблемах или авариях, связанных с этим, мы добровольно отзываем продукцию и будем выяснять, нужна ли какая-то корректировка», - заявили в Tesla Inc.