Тело мальчика 8 лет было спрятано в доме, где были убиты три родственника

Фото: AmericaRU.com
Пятому члену семьи, который получил тяжелый тупой удар, удалось сбежать, сообщает полиция. Подозреваемым в убийстве является23-летний Аарон Лоусон (Aaron Lawson), которого объявили в розыск.
Семья вернулась домой и была убита подстерегавшим их Лоусоном. Он смог убежать и проехать, чтобы обратиться за помощью в дом родственника жертв, а затем скрылся.
Тело мальчика сразу не нашли, начались его поиски. Однако позже выяснилось, что оно было скрыто в доме. Имя убитой семьи не разглашается. Полиция считает, что все вовлеченные были «связаны каким-то образом». Лоусон знал семью и проводил время в их доме.
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