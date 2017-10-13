Тело мальчика 8 лет было спрятано в доме, где были убиты три родственника

13 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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В Айронтоне, штат Огайо, 12 октября были найдены 4 тела убитых родственников, все они расстреляны. При этом тело 8-летнего мальчика спрятали в доме, где произошло убийство.Пятому члену семьи, который получил тяжелый тупой удар, удалось сбежать, сообщает полиция. Подозреваемым в убийстве является23-летний Аарон Лоусон (Aaron Lawson), которого объявили в розыск.Семья вернулась домой и была убита подстерегавшим их Лоусоном. Он смог убежать и проехать, чтобы обратиться за помощью в дом родственника жертв, а затем скрылся.Тело мальчика сразу не нашли, начались его поиски. Однако позже выяснилось, что оно было скрыто в доме. Имя убитой семьи не разглашается. Полиция считает, что все вовлеченные были «связаны каким-то образом». Лоусон знал семью и проводил время в их доме.