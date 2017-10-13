Скандал вокруг Вайнштайна накаляется. Роуз МакГоуэн заявляет, что продюсер изнасиловал ее

13 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Все большее количество женщин выступает против кинопродюсера Харви Вайнштайна по поводу сексуальных домогательств. Среди тех, кому он делал непристойные предложения, есть звезды. И если ранее актриса Роуз МакГоуэн лишь намекала о том, что Вайнштайн домогался ее, то в последних твитах она призналась, что продюсер изнасиловал ее.После того, как ее аккаунт в Твиттере был восстановлен после взлома, она написала владельцу Amazon Джефу Безосу об этом. Она заявила, что говорила продюсерам Amazon Studios о том, как Вайнштайн обошелся с ней, но ее проигнорировали. «Я говорила главе вашей студии, что ХВ (Харви Вайнштайн – ред.) изнасиловал меня. Говорила снова и снова. Он сказал, что это не было доказано. Я сказала, что я сама – доказательство», - написала актриса.В свою очередь, продюсер признает домогательства, однако отбрасывает любые обвинения по поводу фактов секса по принуждению. МаГоуэн получит от Вайнштайн компенсацию в 100 тысяч долларов в качестве компенсации морального ущерба от домогательств.Напомним, Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу и Розанна Аркетт рассказали о фактах, когда Харви Вайнштайн приглашал их в спальню своего номера «для массажа». Также около десятка менее известных сотрудниц индустрии подтвердили поведение продюсера. В результате тому пришлось уйти из кинобизнеса.