Скандал вокруг Вайнштайна накаляется. Роуз МакГоуэн заявляет, что продюсер изнасиловал ее

Фото: AmericaRU.com
После того, как ее аккаунт в Твиттере был восстановлен после взлома, она написала владельцу Amazon Джефу Безосу об этом. Она заявила, что говорила продюсерам Amazon Studios о том, как Вайнштайн обошелся с ней, но ее проигнорировали. «Я говорила главе вашей студии, что ХВ (Харви Вайнштайн – ред.) изнасиловал меня. Говорила снова и снова. Он сказал, что это не было доказано. Я сказала, что я сама – доказательство», - написала актриса.
В свою очередь, продюсер признает домогательства, однако отбрасывает любые обвинения по поводу фактов секса по принуждению. МаГоуэн получит от Вайнштайн компенсацию в 100 тысяч долларов в качестве компенсации морального ущерба от домогательств.
Напомним, Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу и Розанна Аркетт рассказали о фактах, когда Харви Вайнштайн приглашал их в спальню своего номера «для массажа». Также около десятка менее известных сотрудниц индустрии подтвердили поведение продюсера. В результате тому пришлось уйти из кинобизнеса.
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