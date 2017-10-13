Два сотрудника тюрьмы Северной Каролины убиты, несколько получили ранения во время попытки побега заключенных

Фото: AmericaRU.com
Заключенные на швейной фабрике тюрьмы развели огонь, пытаясь сбежать, однако попытка оказалась неудачной. После пожара 10 человек были доставлены в больницу, сообщил пресс-секретарь медицинского центра Питер Сенгенбергер (Peter Sengenberger). Среди пострадавших – и заключенные, и охрана.
На тюремной фабрике производятся спасательные жилеты и вышитые предметы. Никому из 725 заключенных сбежать не удалось. На место был вызван спецназ. Шериф округа Паскуотанк расследуют инцидент.
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