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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДва сотрудника тюрьмы Северной Каролины убиты, несколько получили ранения во время попытки побега заключенных
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Два сотрудника тюрьмы Северной Каролины убиты, несколько получили ранения во время попытки побега заключенных


Два сотрудника тюрьмы Северной Каролины убиты, несколько получили ранения во время попытки побега заключенных
Фото: AmericaRU.com
В мужской тюрьме Паскуотанк в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, произошла попытка побега заключенных. Они убили двоих сотрудников тюрьмы, нескольким нанести увечья, сообщает пенитенциарная служба штата.

Заключенные на швейной фабрике тюрьмы развели огонь, пытаясь сбежать, однако попытка оказалась неудачной. После пожара 10 человек были доставлены в больницу, сообщил пресс-секретарь медицинского центра Питер Сенгенбергер (Peter Sengenberger). Среди пострадавших – и заключенные, и охрана.

На тюремной фабрике производятся спасательные жилеты и вышитые предметы. Никому из 725 заключенных сбежать не удалось. На место был вызван спецназ. Шериф округа Паскуотанк расследуют инцидент.
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