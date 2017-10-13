Число погибших от пожаров в Калифорнии – 31 человек

Фото: AmericaRU.com
Один из самых чудовищных стихийных возгораний продолжает опустошать северную часть штата. Многие люди потеряли дома, десятки тысяч людей эвакуированы – многие как раз перед тем, как загорелись их районы. В долине Сонома создан специальный лагерь для приема людей.
Огонь, охвативший винодельческую область, уничтожил 3500 построек, включая множество жилых домов, многие из которых не были застрахованы. . Измученные пожарные работают круглосуточно, чтобы локализовать 21 очаг горения, которые продолжают расползаться по регионы.
Пропавшими без вести считается 400 человек. Число погибших может еще увеличиться, поскольку спасатели начали находить тела в сгоревших домах, при этом некоторых идентифицировать будет сложно.
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