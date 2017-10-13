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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧисло погибших от пожаров в Калифорнии – 31 человек
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Число погибших от пожаров в Калифорнии – 31 человек


Число погибших от пожаров в Калифорнии – 31 человек
Фото: AmericaRU.com
Число жертв одного из самых сильных в истории штата Калифорния массового пожара достигло 31 человека. Многие спасшиеся выехали вовремя.

Один из самых чудовищных стихийных возгораний продолжает опустошать северную часть штата. Многие люди потеряли дома, десятки тысяч людей эвакуированы – многие как раз перед тем, как загорелись их районы. В долине Сонома создан специальный лагерь для приема людей.

Огонь, охвативший винодельческую область, уничтожил 3500 построек, включая множество жилых домов, многие из которых не были застрахованы. . Измученные пожарные работают круглосуточно, чтобы локализовать 21 очаг горения, которые продолжают расползаться по регионы.

Пропавшими без вести считается 400 человек. Число погибших может еще увеличиться, поскольку спасатели начали находить тела в сгоревших домах, при этом некоторых идентифицировать будет сложно.
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