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Arby's планирует накормить США олениной


Arbys планирует накормить США олениной
Фото: AmericaRU.com
Arby`s возвращает ограниченный выпуск сэндвичей с олениной, на этот раз по всей стране.

В прошлом году специальное предложение было доступно только в пяти штатах, и блюдо было описано как «охото-ориентированное» предложение. Представители Arby`s рассказали, что бутерброды с олениной будут продаваться через несколько часов после запуска. В меню есть стейк из оленины с толстыми кольцами лука и соусом из ягод можжевельника.

Бутерброды будут доступны во всех точках сети Arby`s до 21 октября пока не закончатся запасы оленины. После 21 октября сеть быстрого питания планирует новые сэндвичи с лосятиной, однако, только в трех штатах: Колорадо, Вайоминге и Монтане.

«Положительные отзывы на наше ограниченное предложение в прошлом году настолько превзошли наши ожидания, что мы решили найти способ предложить оленину всей стране», - сказал главный маркетинговый директор Arby`s Джим Тейлор (Jim Taylor).

Arby`s Restaurant Group, Inc., или просто Arby`s, является второй по величине сетью быстрого питания в США с точки зрения количества ресторанов (3300) и третьей величиной с точки зрения доходам. Существуют международные представительства в четырех странах за пределами США: в Канаде, Турции , Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
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