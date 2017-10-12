В "бойскауты" будут принимать девочек

12 октября 2017 года, 20:03

Фото: AmericaRU.com

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Последние изменения в политике американских бойскаутов привели к тому, что в ряды каб-скаутов будут принимать девочек, начиная со следующего года. В дальнейшем планируется создать программу для старших девочек, чтобы те смогли получить желанный скаутский статус.Организация бойскаутов, основанная в 1910 году, долгое время считалась бастионом традиционного общества. Однако за последние пять лет в организацию стали принимать открытых гомосексуалистов, взрослых добровольцев и мальчиков-транссексуалов. Расширенные возможности для участия девочек, одобренные советом директоров организации, возможно, являются самой большой реформой, которая открывает дорогу для сотен тысяч девочек.Пока что существует проблема в названии организации. Большинство скаутских организаций в других странах уже давно уже используют нейтральные названия, например Скауты Канады. Однако на первое время лейбл «бойскауты» останется.«На данный момент мы не имеем планов менять наше название», - сообщила пресс-секретарь организации Эффи Делиммаркос (Effie Delimarkos).