В "бойскауты" будут принимать девочек

Фото: AmericaRU.com
Организация бойскаутов, основанная в 1910 году, долгое время считалась бастионом традиционного общества. Однако за последние пять лет в организацию стали принимать открытых гомосексуалистов, взрослых добровольцев и мальчиков-транссексуалов. Расширенные возможности для участия девочек, одобренные советом директоров организации, возможно, являются самой большой реформой, которая открывает дорогу для сотен тысяч девочек.
Пока что существует проблема в названии организации. Большинство скаутских организаций в других странах уже давно уже используют нейтральные названия, например Скауты Канады. Однако на первое время лейбл «бойскауты» останется.
«На данный момент мы не имеем планов менять наше название», - сообщила пресс-секретарь организации Эффи Делиммаркос (Effie Delimarkos).
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