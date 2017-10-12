Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:25 pm | Чикаго 11:25 am | Сан-Франциско 9:25 am
Главная страница → Раздел: В миреНа Британские острова надвигается буря
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На Британские острова надвигается буря


На Британские острова надвигается буря
Фото: AmericaRU.com
В этом году сезон ураганов в Атлантике настолько суров, что может достаться даже Ирландии и Британии. Офелия, десятый тропический шторм Атлантики, который готовится перейти в ураган и движется на северо-восток, должен подойти к Ирландии в понедельник. Затем перекинется через Шотландию в Англию.

Новый ураган грозит стать самым мощным со времен урагана Айвен в 1980 году. «В понедельник, а возможно и во вторник ожидаются ураганные ветра, возможно сильные», - сказала пресс-секретарь британской метеослужбы Met Office Никола Мэкси (Nicola Maxey). Западные побережья Ирландии и Англии пострадают сильнее всего.

Ураган Офелия, скорее всего, вызовет пробки на дорогах, проблемы с электропередачей и будет опасен для черепичных крыш. Однако метеорологи не могут быть уверенны в его стабильности, из-за характерных условий Атлантического океана.

По мере того как шторм путешествует в сторону северо-востока, есть вероятность, что он потеряет интенсивность, поскольку отдаляется от теплых вод, необходимых для его поддержания, считает Мэкси.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118277
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus