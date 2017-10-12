На Британские острова надвигается буря

12 октября 2017 года, 18:30

Фото: AmericaRU.com

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В этом году сезон ураганов в Атлантике настолько суров, что может достаться даже Ирландии и Британии. Офелия, десятый тропический шторм Атлантики, который готовится перейти в ураган и движется на северо-восток, должен подойти к Ирландии в понедельник. Затем перекинется через Шотландию в Англию.Новый ураган грозит стать самым мощным со времен урагана Айвен в 1980 году. «В понедельник, а возможно и во вторник ожидаются ураганные ветра, возможно сильные», - сказала пресс-секретарь британской метеослужбы Met Office Никола Мэкси (Nicola Maxey). Западные побережья Ирландии и Англии пострадают сильнее всего.Ураган Офелия, скорее всего, вызовет пробки на дорогах, проблемы с электропередачей и будет опасен для черепичных крыш. Однако метеорологи не могут быть уверенны в его стабильности, из-за характерных условий Атлантического океана.По мере того как шторм путешествует в сторону северо-востока, есть вероятность, что он потеряет интенсивность, поскольку отдаляется от теплых вод, необходимых для его поддержания, считает Мэкси.