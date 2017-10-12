На Британские острова надвигается буря

Фото: AmericaRU.com
Новый ураган грозит стать самым мощным со времен урагана Айвен в 1980 году. «В понедельник, а возможно и во вторник ожидаются ураганные ветра, возможно сильные», - сказала пресс-секретарь британской метеослужбы Met Office Никола Мэкси (Nicola Maxey). Западные побережья Ирландии и Англии пострадают сильнее всего.
Ураган Офелия, скорее всего, вызовет пробки на дорогах, проблемы с электропередачей и будет опасен для черепичных крыш. Однако метеорологи не могут быть уверенны в его стабильности, из-за характерных условий Атлантического океана.
По мере того как шторм путешествует в сторону северо-востока, есть вероятность, что он потеряет интенсивность, поскольку отдаляется от теплых вод, необходимых для его поддержания, считает Мэкси.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Премьер-министр Испании выдвинул Каталонии ультиматум →
- Эсминец ВМС США провел рейд в спорной акватории →
- Женщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте →
- Человек-акула пострадал от запрета на ношение паранджи →
- Россия обвинила США, что те не борются с ИГИЛ →
- НАТО усиливает свое присутствие на Черном море →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118277
http://www.americaru.com/news/118277