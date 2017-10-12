В Антарктиде образовалось загадочная дыра

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Гигантская полынья озадачила ученых. Это не первый случай в этом районе, подобное явление наблюдали в 70-х годах двадцатого века. Однако прежде, чем появилась возможность изучать поверхности Земли со спутника, та полынья также загадочно исчезла, как и появилась. По словам доктора Торджа Мартина (Torge Martin) из исследовательского отдела ГЕОМАР, даже в современных условиях исследования в Южном океане требуют серьезных усилий и весьма ограничены.
«Огромная и загадочная полынья весьма не обычна», - сказал физик Кент Мур (Kent Moore) из Торонтского университета, - Такое впечатление, будто кто-то внезапно ударил гигантским кулаком и пробил дыру».
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