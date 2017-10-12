Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:26 pm | Чикаго 11:26 am | Сан-Франциско 9:26 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессВ Антарктиде образовалось загадочная дыра
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Антарктиде образовалось загадочная дыра


В Антарктиде образовалось загадочная дыра
Фото: AmericaRU.com
Благодаря беспокойству по поводу возможного глобального потепления, ученые пристально следят за льдами в Антарктиде. Огромная дыра размером с американское озеро Верхнее разверзлась в нескольких милях от Моря Уэделла, в районе, где лед соприкасается с океаном. Ученые пока не могут дать объяснения случившемуся.

Гигантская полынья озадачила ученых. Это не первый случай в этом районе, подобное явление наблюдали в 70-х годах двадцатого века. Однако прежде, чем появилась возможность изучать поверхности Земли со спутника, та полынья также загадочно исчезла, как и появилась. По словам доктора Торджа Мартина (Torge Martin) из исследовательского отдела ГЕОМАР, даже в современных условиях исследования в Южном океане требуют серьезных усилий и весьма ограничены.

«Огромная и загадочная полынья весьма не обычна», - сказал физик Кент Мур (Kent Moore) из Торонтского университета, - Такое впечатление, будто кто-то внезапно ударил гигантским кулаком и пробил дыру».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118275
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus